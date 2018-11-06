Yaşar Büyükanıt: Allahından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, kamuoyunda 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya'ya ilişkin konuştu.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, çete kurmakla suçlandığı Şemdinli Davası'na ve davanın savcısı Ferhat Sarıkaya'ya ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Yaşar Büyükanıt, "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana ‘terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli" dedi.

Sarıkaya, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından savcılığa giderek itirafçı olmuştu. Uzun süre hakkında işlem yapılmayan ve geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Sarıkaya'nın Emniyet'teki işlemleri devam ediyor.

ŞEMDİNLİ DAVASI

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Seferi Yılmaz'a ait Umut Kitabevi'nin 9 Kasım 2005 tarihinde bombalanmasıyla ilgili davanın iddianamesini hazırlayan Ferhat Sarıkaya, iddianamede dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ı Şemdinli olaylarına ilişkin çete kurmakla suçlamıştı. Sarıkaya 15 Temmuz'un ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında verdiği ifadede Şemdinli iddianamesinin içerisine Yaşar Büyükanıt’ın adını cemaatçi hâkim ve polis şefinin yardımıyla eklediğini anlatmıştı.