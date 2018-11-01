Bir buçuk yılda 393 kadın cinayeti yaşandı, 230 bin kadın şiddete uğradı

İçişleri Bakanı Soylu, geçen yıl ve bu yılın ilk 7 ayında şiddete maruz kalan 393 kadının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda artış gösteren kadın cinayetlerini, İçişleri Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer önergesinde, “Polis kayıtlarına geçen, aile içi şiddete maruz kalan kadın sayısı kaçtır?, Daha sonra bunların takibi yönünde bir çalışma yapılmış mıdır? Bu kapsamda tarafınıza ulaşan ve kayıt altına alınan kişi sayısı kaçtır?, Bugüne kadar, (yıllar itibarıyla) aile içi şiddete uğrayan ve hayatını kaybeden kadın sayısı kaçtır?, İllere göre dağımı nedir?” sorularının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanmasını istemişti.

Bakan Soylu, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine verdiği yanıtta, 2017 yılında 133 bin 809 kadının şiddete maruz kaldığını bildirdi. Bakan Soylu, bu yılın ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadın sayısının ise 96 bin 417 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılı ve 2018 yılının ilk 7 ayında şiddete maruz kalan kadınlardan 393’ünün hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Şiddete maruz kalan kişiler, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacı ile kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM)’ne başvurabilmektedir” dedi.