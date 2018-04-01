Berat Albayrak: Akkuyu'nun temeli salı günü atılıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne ilişkin, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz." dedi.

Nükleer enerjinin Türkiye'nin "60 yıllık rüyası olduğunu" iddia eden Albayrak, "İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı sayın Putin'in de katılımıyla 60 yıllık nükleer rüyamızın en önemli adımını, salı günü temelini atarak hayata geçireceğiz. Şimdi, dünyada 450'den fazla, inşaat halinde 55'ten fazla nükleer santral var. İnşallah Türkiye bu temel atma töreniyle 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak için nükleer güce sahip olarak, bağımsız, kesintisiz enerji, teknolojik anlamda kaynak çeşitliliğiyle birlikte başka bir lige çıkmanın en önemli adımlarından birini atacak." diye konuştu.

Albayrak, "AKP olarak biz 'Bu partinin kaderi, bu ülkenin kaderidir' şuuruyla bu ülkeye her zamankinden daha çok sahip çıkmak için daha çok çalışmak zorundayız. Cumhuriyete de biz sahip çıktık, çıkacağız. Ülkeye de demokrasiye de böyle bakacağız." ifadelerini kullandı.

ROSATOM '2019'DA ANCAK BAŞLAR' DEMİŞTİ

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom'un Başkanı Aleksey Lihaçev, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin yüzde 49'luk hisse satışının bu yıl içinde gerçekleşmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirmişti.

Söz konusu hisselerin satışıyla sadece Türkiye'den yatırımcıların ilgilenmediğini, farklı ülkelerden yatırımcıların da satışı takip ettiğini kaydeden Lihaçev, "Santralin yüzde 49'luk hisse satışının yüksek ihtimalle 2019'da gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.