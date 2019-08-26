Benzin, motorin ve LPG otogaza zam

Benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzindeki fiyat artışı 16 kuruş, motorinde 11 kuruş, LPG otogazda ise 5 kuruş oldu.

Akaryakıt ürünlerine 27 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Zam litre bazında benzine 16 kuruş, motorine ise 11 kuruş olarak yansıyacak. LPG Otogaza ise litre başına 5 kuruş zam yapılacak. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu artışlarla birlikte Ankara'da ortalama 6,26 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,20 liradan 6,31 liraya, İzmir'de ise 6,28 liradan 6,39 liraya yükselecek. Ankara'da ortalama 6,67 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,83 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,76 liraya, İzmir'de 6,68 liradan 6,84 liraya yükselecek. LPG otogazın litre fiyatı ise ortalama İstanbul’da 3,36 liradan 3,41 liraya, Ankara’da 3,47 liradan 3,52 liraya, İzmir’de ise 3,39 liradan 3,44 liraya yükselecek.

