Bekçiler trans kadına saldırdı, zorla karakola götürdü

Antalya’da bekçilerin bir trans kadına saldırdığı ve zorla karakola götürdüğü ifade edildi. Trans kadının karakolda bayıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Antalya’da bekçilerin bir trans kadına saldırdığı ve zorla karakola götürdüğü ifade edildi.

İddiaya göre, Antalya’da bekçiler evine giden bir trans kadına zor kullanarak ceza yazmaya çalışırken, duruma karşı çıkan trans kadına bekçiler saldırdı. Bekçiler, trans kadını, zorla karakola götürdü. Trans kadın başına aldığı darbelerden dolayı karakolda bayılırken, ardından da hastaneye kaldırıldı.

Kaos GL'nin haberine göre, saldırıya uğrayan trans kadın darp raporu aldı. Saldırıdan önce arkadaşlarıyla telefonda görüntülü görüşme yaptığı ifade edilen trans kadına saldırı anının arkadaşları tarafından görüntülendiği belirtiliyor.