Bedri Baykam: Taksim trafiğe açılsın

Bedri Baykam, 52 yıldır Taksim ile iç içe yaşadığını belirterek Taksim'in bir komploya kurban gittiğini, halkın Taksim'i boşaltmasının istendiğini savundu. Baykam, Taksim Meydanı'nın yeniden trafiğe açılarak kent yaşamına geri döndürülmesini istedi.

Ressam Bedri Baykam, dün yayımladığı bir açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim'le ilgili sözlerine değindi ve Taksim'in tekrar kent yaşamına geri dönmesi için trafiğe açılması gerektiğini anlattı.

"52 yıldır Taksim ile iç içe yaşayan biriyim" diyen Baykam, Taksim'in bir komploya kurban gittiğini savundu ve şöyle dedi: AKM’nin yok edilmesiyle başlayan süreçle, Türk gençlerinin, aydınlarının, entelijentsiasının, halkının Taksim’i boşaltması istendi.

Baykam, Taksim Meydanı'nın yeniden şekillendirilmesi için süre isteyen ve yeni proje alımına açık olduğunu basına duyuran İmamoğlu'na çağrısını şu şekilde ifade etti: Mimarlarımız duysun lütfen! Bizler Taksim Meydanı’nda sadece daha güzel bir yeşil alan, bir peyzaj ve park mimarisi filan istemiyoruz! Biz Taksim’in kente, bizlere, tarihi işlevine iadesini istiyoruz! O zaman 23 Haziran’ın en büyük sonuçlarını görmeye başlarız! En önemli nokta, sabote edilen Taksim’e ulaşımın tekrar eski haline dönmesi! Burası suya hasret bir taşra kentinin çizilmiş park ve bahçeler projesinin parçası olamaz!

Baykam'ın açıklamasına ilk tepkilerden biri tetikçi gazete Yeni Akit'ten geldi. Akit, Baykam'ın değerlendirmelerinden çıkardığı sonucu şu sözlerle özetledi: Taksim Meydanı’nda düzenleme yapılacağı yönündeki açıklamaların ardından, Cumhuriyet yazarlarının küstah talepleri sürüyor. Mine Söğüt’ün meydana yapılmakta olan camiye karşı çıkan ifadelerinden sonra, Bedri Baykam da meydanda bira içenlere ferah bir ortam oluşturulmasını talep etti.

Baykam'ın açıklamasının tam metni şöyle: