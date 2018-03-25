BBP Genel Başkanı Destici: Asıl hedef CENTCOM olmalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Amerika'ya rağmen, Rusya'ya rağmen temizleyeceğiz. CENTCOM (ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı) olduğu sürece bu tehdit oradan kalkmaz, bugün IŞİD, YPG yarın da başka bir şey olur, dolayısıyla asıl hedef CENTCOM olmalı' dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Artık o devlete baş kaldıranların başı gövdeden ayrılmadan o kılıç kılına girmemesi lazım" diyen Destici operasyona ilişkin "Eğer biraz daha gecikirse bedeli çok daha fazla olurdu. 5 yıl önce bu harekat yapılsaydı belki bu kadar bedel olmazdı. Ama 3 yıl 5 yıl sonra temizlenirse çok daha büyük bedeller ödemek zorunda kalırız milletçe" iddiasında bulundu.

Türkiye'de 'Savaşa hayır' diyenleri de hedef alan Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem Türkiye'den, hem Suriye'den, hem Irak'tan bu teröristleri temizleyeceğiz. Amerika'ya rağmen temizleyeceğiz, Rusya'ya rağmen temizleyeceğiz. O ülkelerin yönetimlerine rağmen temizleyeceğiz. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na rağmen temizleyeceğiz hatta CENTCOM'u da söküp atacağız. CENTCOM olduğu sürece bu tehdit oradan kalkmaz, bugün IŞİD, YPG yarın da başka bir şey olur, dolayısıyla asıl hedef CENTCOM olmalı."