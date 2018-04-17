Bank Asya ve Halkbank'tan SPK başkanlığına...

Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. SPK başkanlığına 16 yıl boyunca Bank Asya'da tüm kademelerde çalışan, 17-25 Aralık büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonu sonrası da tutuklanan Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan'ın yerine getirilen Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, boş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığı görevine Ali Fuat Taşkesenlioğlu atandı. Söz konusu atama 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 119'uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı. 16 YIL BANK ASYA'DA HER KADEMEDE ÇALIŞTI Ali Fuat Taşkesenlioğlu 1964'TE Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Taşkesenlioğlu, iş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de baş uzman olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla proje pazarlama müdür yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam şube müdürlüğü, genel müdürlük kredi tahsis birim müdürlüğü ile kredi tahsis genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Bank Asya'da çeşitli kademelerde 16 yıl çalıştıktan sonra 30 Mart 2012-6 Şubat 2014 arasında T. Vakıflar Bankası T.A.O yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Taşkesenlioğlu 17-25 Aralık 2013 büyük rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sırasında tutuklanan Halkbank genel müdürü Süleyman Aslan'ın yerine bu göreve getirildi.