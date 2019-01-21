Aydın intiharlarında son gün: Şükrü Erbaş da düştü...

Sabah gazetesine röportaj veren isimler arasına şair Şükrü Erbaş da katıldı. Erbaş, 'Son yıllarda muhafazakar diyebileceğimiz bir kitlem oluştu. Çok saygılı bir güzellik yaşıyoruz, örnek olması gereken büyülü bir ilişki bu' dedi.

Mazhar Alanson, Ahmet Ümit, Haluk Levent, Bülent Ortaçgil, Derya Köroğlu, Hasan Saltık ve Erdal Beşikçioğlu gibi isimlerin ardından bu kez de şair Şükrü Erbaş, Sabah gazetesine röportaj verdi.

"Bütün önyargılarımızı, korkularımızı, hırslarımızı bir kenara bırakıp saygı içinde iletişim kurmanın zamanı" diyen Erbaş, verdiği röportajda "Ben sol düşünceye sahip, devrimci bir gelenekten gelen bir edebiyatçıyım. Son yıllarda muhafazakar diyeceğimiz geniş bir okur kitlem oluştu. Olağanüstü saygılı, sevgili bir güzellik yaşıyoruz onlarla. Sanırım herkese örnek olması gereken, büyülü bir ilişki bu. Bizim hayata ilişkin ortak yaralarımız var. Benimle birlikte onlar da şiirle soluk alıyorlar" ifadelerini kullandı.

ŞÜKRÜ ERBAŞ KİMDİR?

1953 Yozgat doğumlu olan Şükrü Erbaş, ilk ve orta öğretimini bu kentte tamamlarken, 1978 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu.

Yarın dergisi yazı kurulunda görev yapan, Edebiyatçılar Derneği'nde yöneticilik görevinde bulunan Erbaş'ın ilk şiiri Varlık dergisinde, 1978 yılında yayımlandı.

1987 Ceyhun Atuf Kansu şiir ödülüne değer görülen Erbaş, ayrıca, "Dicle Üstü Ay Bulanık" şiir kitabıyla 1996 Orhon Murat Arıburnu şiir ödülünü, "Üç Nokta Beş Harf" şiir kitabıyla 2002 Ahmed Arif şiir ödülünü ve "Gölge Masalı" adlı şiir kitabı ile de 2005 Ömer Asım Aksoy şiir ödülünü kazandı.