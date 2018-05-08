Aselsan Genel Müdürü: F-35'ler teslim edilmezse proje çöker

ASELSAN Genel Müdürü Görgün, ABD'nin F-35 savaş uçağının Türkiye'ye teslimatını engellemesi halinde projenin çökeceğini söyledi.

Habertürk'ün aktardığına göre ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ABD’nin F-35 savaş uçağının Türkiye’ye teslimatını engellemesi halinde projenin çökeceğini söyledi. Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Görgün, M-60 tanklarının modernizasyonu, yerli motor üretimi, hava savunma sistemi, tank zırhı, kriptoloji çalışmaları, x-ray ve MR cihazları üretimi konularında soruları yanıtladı. Görgün, ABD’li bazı senatörlerin, Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması amacıyla ABD Kongresi’ne sunduğu tasarı konusunda, “Bu mümkün değil, F-35 programını çökertir. Bunu, münferit bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Türkiye, bu projede önemli bir partner” dedi.