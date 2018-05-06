Çavuşoğlu: ABD'nin yaptığı kabul edilebilir değil, karşılığını alırlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal etmesiyle ilgili konuşarak, "karşılığını alırlar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışını iptal etmesiyle ilgili konuştu.

Çavuşoğlu, ''F-35 uçağı satışının iptal edilmesi kabul edilebilir değil. Olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" dedi.

Rusya'yla ilişikilere de değinen bakan şunları söyledi:

"Kısmen de olsa bu sene Rusya'yla vizeler kalkar. Belki yıl sonuna doğru bakarsınız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Putin bir telefon görüşmesi yapar ya da ilk bir araya geldikleri zaman 'Hadi vizeleri kaldıralım' derler."