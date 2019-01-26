Antalya’da hortum: Otobüsler devrildi, çok sayıda yaralı

Antalya’da hızı 103 kilometreye ulaşan hortumda havalimanında iki otobüsün de içinde bulunduğu araçlar devrildi, 12 kişi yaralandı. Kumluca ilçesinde seralarda çalışan Suriyeli bir ailenin üyeleri yaralandı. Muratpaşa ilçesinde cami minaresi devrildi. Dereye uçan otomobildeki Buse Acar ise hâlâ bulunamadı.

Antalya’da kent merkezinde hızı 103 kilometreye ulaşan hortum nedeniyle Antalya Havalimanı’nda iki otobüs, bir minibüs ve iki merdiven devrildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu havalimanında iki uçakta ve bir polis helikopterinde de hasar meydana geldiğini söyledi.

Önceki gün Kemer ilçesinde dereye uçan otomobilde bulunan Buse Acar’ı arama çalışmalarının halen sürdürüldüğünü belirten Vali Karaloğlu, vatandaşların meteorolojik uyarılar dışında dışarı çıkmamamalarını istedi.

Kumluca ilçesinde hortum nedeniyle Suriyeli anne ve baba ile 3 çocuğu yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde de bir caminin minaresi yıkıldı. Minarenin devrilen parçaları nedeniyle caminin bazı camları kırıldı, çevresindeki ağaçlar ve oturma alanları zarar gördü.

Kentte çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini artıran kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Kentte elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi.

