'Almanya'dan enkaz halde döndü'

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuna ilişkin, 'Almanya’da tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik ve burada toparlanıyor' dedi.

CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, Almanya'da üç ay süren tedavinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

Baykal’ın doktor olan oğlu Prof. Ataç Baykal, babasının sağlık durumuna ilişkin, “Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış" dedi.

'AFRİN TEBRİĞİ'

Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Deniz Baykal’ı ziyaret ederek yanında yaklaşık 35 dakika kaldı. Deniz Baykal, Erdoğan’ı Afrin operasyonu nedeniyle tebrik etti. Erdoğan ve Baykal ayrıca yerli silah üretimi üzerine de sohbet ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İHA ve SİHA’ların çalışmalarını anlattı. Baykal, “İHA ve SİHA’lar gururumuz. Bunlar sayesinde daha az şehit veriyoruz” dedi.