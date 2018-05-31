AKP'nin seçim hilesi önünde artık tek bir engel kaldı: AYM'nin kararı ne anlama geliyor?

AYM'nin CHP'nin başvurusunu reddetmesi 'muhalifler' tarafından adeta sevinçle karşılandı. Seçimlerin iptal edilmesi tehlikesinin ortadan kalkması böyle verilen ilk tepkilerin olumlu olmasına yol açtı. Oysa AYM tarafından reddedilen başvuru, AKP'nin 24 Haziran seçimlerinde yapacağı olası bütün hilelerin de önünü resmen açmış oldu. Başvuruda istenen seçimlerin iptali değil, AKP usulsüzlüklerin ortadan kaldırılmasıydı. Şimdi hile önünde olası tek engel halkın örgütlü şekilde hilelere karşı mücadele etmesi...
24 Haziran seçimleri öncesi AYM'nin AKP talimatıyla seçimlerin iptaline yol açacak bir karar alacağı söylentisi yayılırken, beklenen karar bugün açıklandı.
CHP'nin, AKP'nin hazırladığı seçim düzenlemesinin bazı maddelerinin iptali talebi, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi.
Bu ret kararı seçimlerin iptaline yol açmayacağı için "muhalifler" tarafından sevinçle karşılanırken, gerçek yine gözden kaçıyor.
CHP'nin AYM'ye yaptığı başvuruda seçimlerin iptaline yol açacak bir talep bulunmazken, taleplerin tamamı AKP'nin olası seçim hilelerini önlemeye yönelikti.
İşte "seçimleri iptal edecekler" endişesiyle gözden kaçırılan ve iptali istenen maddeler:
- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,
- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,
- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,
- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen ‘seçmenlerin ihbarı’ ibaresi,
- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,
- Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının oy pusulasını geçersiz kılmaması.
PEKİ BU MADDELER NELERE YOL AÇABİLİR?
24 Haziran seçimleri öncesi çıkarılan yeni seçim düzenlemesi, her seçim döneminde gündeme gelen usulsüzlük iddialarını başka bir boyuta taşıyacak. 24 Haziran öncesi çıkarılan son seçim düzenlemesinden bazı başlıkları yeniden hatırlatıyoruz:
TEK ENGEL
AKP'nin seçim günü şaibeli ve hileli adım atmasının önünde artık "teknik" bir engel kalmamış oldu.
Seçim günü AKP oyunlarına karşı çıkmanın tek yolu halkın örgütlü şekilde mücadele etmesi.