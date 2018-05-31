AKP'nin seçim hilesi önünde artık tek bir engel kaldı: AYM'nin kararı ne anlama geliyor?

AYM'nin CHP'nin başvurusunu reddetmesi 'muhalifler' tarafından adeta sevinçle karşılandı. Seçimlerin iptal edilmesi tehlikesinin ortadan kalkması böyle verilen ilk tepkilerin olumlu olmasına yol açtı. Oysa AYM tarafından reddedilen başvuru, AKP'nin 24 Haziran seçimlerinde yapacağı olası bütün hilelerin de önünü resmen açmış oldu. Başvuruda istenen seçimlerin iptali değil, AKP usulsüzlüklerin ortadan kaldırılmasıydı. Şimdi hile önünde olası tek engel halkın örgütlü şekilde hilelere karşı mücadele etmesi...

Haber Merkezi