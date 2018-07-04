AKP'liler hedef gösterdi, Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan sanatçı Berna Laçin hakkında, “halkın dini değerlerini aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlattı.
Laçin, cinsel istismar suçluları için istenen idam cezası tartışmalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstermişti.
Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunan Laçin, ''İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni! Bırakın artık bilim insanları, nörologlar,psikiyatrlar, psikologlar,toplum bilimciler ,hukukçular el birliği verip çare üretsin. Devlet, tribün sesleriyle toplum inşaa etmez!'' ifadelerini kullanmıştı.