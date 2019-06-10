AKP'li başkandan kadınlara: Asalak gibi yetiştirip fahişe gibi giyindirip sokağa saldığınız evlatlarınız...

AKP’nin Zonguldak merkez ilçe Karaelmas Mahalle Başkanı Hasan Kahveci, sosyal medya üzerinden kadınları hedef alan bir paylaşımda bulundu.

AKP’nin merkez ilçe Karaelmas Mahalle Başkanı Hasan Kahveci, sosyal medyadan kadınları hedef aldı.

"Sanki Allah ramazan ayında Zonguldak sokaklarında yiyin, için diye vahyetmiş! Şu asalak gibi yetiştirip fahişe gibi giyindirip sokağa saldığınız sözde Müslüman evlatlarınız sebebiyle ebedi cehennem azabına tutulacaksınız, korkumuz bu! Bu kadar günahın arasında nasıl helak olmuyoruz şaşırıyorum!” diyen Kahveci, kendisine tepki gösterenlere de “Evet fahişe ve daha ötesi” diyerek hakaretlerini sürdürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Hasan Kahveci, tepkiler ve şikâyetler üzerine dün hesabını askıya aldı.

AKP İl Başkanı Zeki Tosun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Söz konusu şahısla ilgili araştırmalarımız sürüyor. Partimizin üyesi ise gereği yapılacaktır” dedi.