AKP'li Aydın Ünal'dan tren kazası itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 8 yıl boyunca metin yazarlığını yapan ve iki dönem AKP'den milletvekili seçilen Aydın Ünal, Ankara'daki tren kazasının nedenine ilişkin komplo iddialarına tepki gösterip, kazanın nedeninin sinyalizasyon eksikliği olduğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı AKP'li eski vekil Aydın Ünal, Ankara'daki yüksek hızlı tren kazasının nedenini yazdı.

Ünal, Yeni Şafak'taki köşe yazısında, "Tam da Türkiye Uzay Ajansı’nın kurulduğunun ilan edildiği gün, önemli bir bilim insanımızı, Prof. Dr. Berahittin Albayrak’ı tren kazasında kaybettik. Bir anda komplo teorileri havada uçuşmaya başladı" derken, "Yok. Komplo filan yok. Basbayağı sinyalizasyon eksikliği işte. Ülkede 'sinyalden' bol bir şey yok oysa… “Sinyal” olması gereken yerde olsa, belki kaza olmayacak, belki 9 can yitirilmeyecekti" ifadelerini kullandı.