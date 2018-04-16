AKP ve CHP'li vekiller mutsuz: Yeni hedef belirlediler

Binlerce lira maaş alıp Meclis toplantılarına bile katılmayan milletvekilleri yeni bir yol ayrımında. CHP ve AKP kulislerinde 2019 öncesi en büyük rağbeti milletvekiliği adaylığı değil, belediye başkanlığı adaylığı görüyor.

2019 öncesi AKP ve CHP başta olmak üzere partilerde vekillik ve belediye başkanlığı pazarlığı şimdiden başlamış durumda.

Bir süredir artık vekilliğin iyice değersizleşmesi, mali olarak getirisinin belediyelerin gerisinde olması ve vekillerin belediye başkanları karşısında ceketini ilikler hale gelmesi milletvekillerini yeni arayışlara itti.

Bu arayışta akıllara ilk gelen durak belediye başkanlığı koltuğu olurken, CHP içinden birçok vekil şimdiden çeşitli il ve ilçe belediyeleri için adaylığını açıkladı.

Bugün basına yansıyan bir habere göre, AKP'de de durum farksız değil.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bazı AKP’li vekiller, “Önümüzdeki dönemde Meclis’te olmanın çok bir anlamı olmayacak. Vekillerin bir işlevi kalmayacak. Bırakın talepleri iletmeyi, bakanları Meclis’te bile görmek mümkün olmayacak” diyerek seçimlerde aday olmayacaklarını dile getiriyor. Bazı vekiller de, parlamento üyesi olmak yerine belediye başkanı olmanın daha önemli olacağını belirterek, belediye başkan adaylığı için kulis yapıyor.

Seçimler yaklaşırken vekillikten vazgeçip belediye başkanlığına aday olacak isimlerin listesi şimdiden merak konusu.