AKP seçimi böyle mi kazanacak? İşte ilk usulsüzlüğün fotoğrafı

Yurt dışı seçmen listelerinde yer alan bir AKP'li kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını paylaştı.

AKP'li bir seçmen, kullandığı iki ayrı oyun fotoğrafını paylaştı.

Kapak fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan olan AKP'li "seçmen" Şengül Erdoğan, "Oyumuzuda kullandik vatanimiza milletimize hayirli olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah" diyerek ilk oyunu Belçika'da kullanırken, ikinci oyunu ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kullandı.

Erdoğan, bir yakının "Masallah komsum oyları Çifter Çifter kullandin bu herkese nasip olmaz" yorumuna "Bu seferlik oyle oldu figencim nazip diyeyim" yanıtını verdi.

İki oyun da fotoğrafını paylaşan Erdoğan'a tepki büyük.