ABD Büyükelçiliği ile Dışişleri arasında ‘basın özgürlüğü’ atışması

ABD Ankara Büyükelçiliği ‘gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamanın ifade ve basın özgürlüğüne aykırı’ olduğu açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı da Twitter üzerinden yanıt verdi.

ABD Ankara Büyükelçiliği bugün Twitter hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda “İfade ve basın özgürlüğü demokrasiyi güçlendirir ve bu özgürlüğün her yerde korunması gerekir. Gazetecileri mesleklerini icra ettikleri için suçlamak, bu evrensel prensibe aykırıdır” dedi.

ABD Büyükelçiliği’nin açıklamasının arından Dışişleri Bakanlığı da Twitter’dan “Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü Anayasamızın teminatı altındadır. Ancak bu hak gazetecilik kisvesi altında yasalara aykırı hareket edilmesine ve terörizmin desteklenmesine cevaz vermez” mesajını paylaştı.

Bugün erken saatlerde, ABD merkezli Bloomberg haber sitesinde geçen yıl Ağustos ayında yayımlanan Türkiye'de "ekonomik kriz ve kur artışı"yla ilgili haberi yapan üç gazeteci ile bu haberi sosyal medyada paylaşıp yorumlayan çok sayıda kişi hakkında BDDK ve SPK'nin suç duyurusu üzerine dava açıldığı haberleri gündeme gelmişti.

