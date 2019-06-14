BDDK 50 kişiyi dava etti: Krizi çıkaranlar değil yorumlayanlar suçluymuş!

'Ekonomik kriz ve döviz' haberleri üzerine harekete geçen BDDK, haberi hazırlayan Bloomberg'in iki muhabiri ve haber hakkında yorumlar yapan 50'ye yakın sanatçı ve ekonomistti, "devletin ekonomik düzen ve istikrarını hedef aldıkları" gerekçesiyle dava etti.

Bloomberg'te yayınlanan 'ekonomik kriz ve döviz' haberi sonrası BDDK harekete geçti. İçerisinde, haberi yapan gazeteciler, sanatçı ve ekonomistlerin de olduğu 50 kişi hakkında "devletinin ekonomik düzen ve istikrarını hedef aldıkları" gerekçesiyle dava açıldı.

10 Ağustos 2018 yılında Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç’ın ekonomik kriz ve dövizdeki dalgalanmalarla ilgili Bloomberg’te yer alan haberleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından "Türkiye ekonomisinin istikrarını zayıflatmaya çalışması" gerekçe gösterilerek mahkemeye taşındı.

BDDK sadece haberleri yapanları değil, aralarında Mustafa Sönmez, Merdan Yanardağ, Sedef Kabaş ve Orhan Aydın gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 50’ye yakın sanatçı ve yazarları bu haberler hakkında yorum yaptıkları için davaya dahil etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan şikayet üzerine dava açıldı.

Dava açılan isimlerin 2018 ağustos ayında yaşanan kur şoku sürecinde sosyal medya hesaplarından sermaye piyasası kanununa muhalefet ettiği iddia edildi. Davanın ilk duruşmasının 20 Eylül'de İstanbul'da görülecek.

BLOOMBERG: İKİ MUHABİRİMİZE YÖNELİK SUÇLAMALARI KINIYORUZ

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait, "Haber değeri taşıyan olaylar hakkında adil ve doğru haberler yapan iki muhabirimize yönelik suçlamaları kınıyoruz" dedi.

BDDK, Mart ayında TL'nin döviz karşısında yaşadığı değer kaybı sonrası ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın döviz piyasalarına ilişkin yayımladığı bir rapor nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Kurum, raporun kapsadığı "yanıltıcı içerik" ile banka müşterilerini yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair gelen şikayetleri gerekçe göstermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soruşturma hakkında yaptığı açıklamada "Dövizi tırmandırmaya çalışanlar bedelini ağır öder" demişti.

'GERÇEĞE AYKIRI MAKSATLI İFADELER VAR'

Açılan davanın metninde haberle ilgili, “Ülkemiz Bankacılık sisteminin 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya olduğu. İki bankanın 10.08.2018 tarihinde döviz kabul etmediği, bir bankanın ise 5 bin dolar çekilmesine ilişkin bir müşteri talebini yerine getiremediği, döviz hesaplarından para çekilmesine ilişkin taleplerde önemli artış olduğu, BDDK’nın 11.08.2018 cumartesi günü tüm üst düzey banka yetkililerini toplantıya çağırdığı gibi ülkemiz bankacılık ve finans sisteminin acz içinde olduğu izlenimi vermeye çalışan gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiği. Yürütülen soruşturmada, haber siteleri dışında gerçek kişiler tarafından oluşturulan sosyal medya hesapları üzerinden aynı amaca hizmet eder nitelik saldırılarda bulunulduğunun belirlendiği tespit edildi” denildi.

İDDİANAMEYE ALINAN TWEETLER

İşte iddianameye alınarak sermaye piyasası kanununa muhalefet suçu isnat edilen o tweetler:

Merdan Yanardağ:

1- “Ekonomik kriz maalesef patlamış görünüyor. Dolar 6 lira. Küresel finans kapital koskoca bir ülkeyle oynuyor”

2- “Ekonomiyi bu kadar dışa bağlı hale getirir, özelleştirmelerle piyasayı tıkar, dış borca gömülürseniz, sıcak para operasyonlarına gömülüverirsiniz”

Sedef Kabaş Yirmibeşoğlu:

1- “Bir sonraki adım ne, dolar hakkında soruşturma başlatmak, Euro için hapis cezası vermek, pound için yurt dışı yasağı koymak. Ren-ruble-rial ne olacak, onları da vatan haini ilan etmek. Dünya bu kadar sürrealist bir yönetim görmedi. Baskıyla ekonomik krizi bitirebileceğini sanıyor”

2- “Yok dolar 6 lira olmuş, yok TL tarihi değer kaybına uğramış, yok ekonomi çökmüş niye endişe ediyorsunuz ki, ülke yönetimi tek adama bağlanmış, meclis devre dışı kalmış, yargı tahakküm altına alınmış, medya sayılmış, tecrübeli biri maliye bakanı yapılmış

Mustafa Sönmez:

“Bu krizde bankalar da risk altında, alacağını tahsil etmekte güçlük çeken bankalar sıkıntı yaşarlarsa iflas değilse TMSF’ye teslim olurlar.”

Mehmetcan Biber:

“Dolar 7,15 geçeli saatler oldu, 8 TL’ye yürüyor. Başkanlık eşittir kriz. Bahane yok. Ne rahip ne Trump. Bu kriz yönetememe krizi, istifa edin, istifa et. Aynı gemide değiliz, ama gemiyi de sana bırakmayacağız”

Avgazikozanoğlu (Gazi Kozanoğlu)

“Ecevit zamanında veya diğer devalüasyonlarda ekonomik krizlerde dış güçler, ezan bayrak saldırısı unsurları var mıydı, bu kriz Cumhuriyet tarihinin en şiddetli neticesine gebedir. Çünkü diğerlerinin hiç birisinde bu kadar çok uluslararası suçlara bulaşmış idareciler yoktu.”