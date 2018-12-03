48 uzman çavuşa 'emre itaatsizlik' davası

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 4 askerin hayatını kaybettiği birlikteki 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı. Askerler, hakarete uğradıklarını ve ihmallerin yaşandığını ileri sürdü.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'ye yönelik 15 Ekim 2017'de başlatılan "Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu"nun 8 günlük bölümüne katılıp 4 askerin hayatını kaybettiği bölükte yer alan 48 uzman çavuş hakkında "emre itaatsizlik" suçundan dava açtı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, uzman çavuşlara operasyonun 9. gününde kendilerine yeniden verilen "operasyona çıkmaları" emrine uymadıkları suçlaması yapıldı. Uzman çavuşlar ise savunmalarında operasyonun planlanmadan yapıldığını ileri sürerek "4 arkadaşımızı şehit vermemiz ve operasyondan yorgun dönmemiz nedeniyle moral ve motivasyonumuz bozuktu" savunmasını yaptı.

Habere göre, soruşturma dosyasında yer alan askerlerin ifadeleri, olayın boyutunu gün yüzüne çıkardı. İddianameye göre, Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı birlikler, operasyon için Çukurca'ya sevk edildi. Operasyonun 8 günlük bölümüne, haklarında dava açılan 48 asker de katıldı. Bu sürede 4 askerin hayatını kaybettiği, 6 askerin yaralandığı Bolu 2. Komando Tugayı'na bağlı askerler daha sonra ana üs bölgesine döndü.

18 UZMAN ÇAVUŞ İSTİFADAN VAZGEÇTİ

Yeniden "operasyon olabilir" şeklinde emir gelince askerler "Hem fiziken hem ruhen yorgun olduklarını, ayrıca 4 şehit vermiş olmaları nedeniyle de morallerinin bozuk olduğunu" söyledi.

Göreve çıkmaları yönünde komutanları tarafından baskı yapılan ve hakarete uğradıklarını iddia eden bölükteki görevli askerlerin tamamı istifa ettiklerini belirtti.

Bunun üzerine Bolu Komando Tugay Komutanı birliğe gelerek, "İstifa kararını geri almaları halinde haklarında hiçbir soruşturma başlatılmayacağı" sözünü verdi. 48 uzman çavuştan 18'i bunun üzerine istifaden vazgeçti. 30 uzman çavuş ise istifa kararında direndi.

PLANLAMA YAPILMADI İDDİASI

Dosyaya giren bir uzman çavuşun savunması, 4 askerin hayatını kaybetmesiyle ilgili ciddi ihmal iddiasını gündeme getirdi. 12 Ekim 2017'de iç güvenlik harekâtı bölgesine giderken yaşadıkları kaza sonucunda bir arkadaşlarını kaybettiklerini ifade eden uzman çavuş, 4 askerin yaşamını yitirmesiyle ilgili şunları anlattı:

"Birinci Komanda Taburu unsurları 15 Ekim 2015 tarihinde TIR, kamyon, indirme işlemini yapmış, aynı gün depolarını kurmuş ve gecesinde operasyon faaliyetlerine başlamıştır. Operasyona dinlenmeden, istirahat etmeden ve ayrıntılı bir plan yapmadan çıkan birliğimiz operasyonda şehit ve yaralı vermiştir. Ayrıntılı planlama yapılmamıştır. Operasyon emniyet tedbirlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. Operasyon esnasında 4 arkadaşımız şehit 6 arkadaşımızı yaralı vermemiz bizi psikolojik anlamda etkilemiştir."

'YÜRÜYEMEYECEK PERSONEL HAKARETE UĞRADI'

Operasyonu yaparken 1800 rakımlı tepede 8 gün boyunca konuşlandıklarını anlatan uzman, savunmasında yürüyemeyecek derecede olan personelin komutanın hakaretine uğradığı, yıpranan personelin gelen helikoptere bindirilmediği belirtildi.

Uzman çavuş, savunmasında, katılmadıkları operasyon emrinin kendilerine yazılı olarak verilmemesine, komutanlarının kendilerine verdikleri izin belgesinde 24-26 Ekim tarihlerinde izinli olduklarına da dikkat çekti.