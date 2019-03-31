45 otobüs asker ve polis taşındı, hepsi oy kullandı

Siirt’te 45 otobüsle Kocaeli ve Yozgat gibi birçok kentten taşınan polis ve askerler, sabah saatlerinde oy kullandı. Kentteki oteller ve yurtlarda yer kalmadığı için bazı polis ve askerlerin geceyi camilerde geçirdiği iddia edildi.

Siirt’te seçmenlerin oy kullanma işlemleri devam ediyor. Seçim öncesi askıya çıkan listelerde 6 bin 488 seçmen kaydının silindiği kentte, başka yerleşim yerlerinden seçmenler getirildi.

Kapasitesi 50 olan Siirt Fatıma Zehra Kız Konuk Evi’nde 110, Siirt Çok Amaçlı Toplum Merkezi binasında 11, DİH Mahallesi 318'inci sokak 21 kapı numaralı yapıda 765, DİH Mahallesi Hayri Özlü Caddesi 58 kapı numaralı yapıda 528, Fatih Mahallesi Şehit Onbaşı Süleyman Aydın Caddesi 21 numaralı yapıda 102, inşaat halinde olan ve kimsenin ikamet etmediği Yeni Mahalle 1570'inci sokak C2 apartmanının 39 farklı dairesinde 441 ve 1580 sokak No 45 A/blok Belçim Evleri'nde 232 seçmen kaydı yapılmıştı. Yine Siirt Kooperatif Mahallesi’nde 189 numaralı binanın 1 Nolu dairesinde 446, 2 Nolu dairesinde 672, 3 Nolu dairede ise 727 seçmen kaydı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kentte dün onlarca otobüsten oluşan araç konvoyu, zırhlı askeri araçların eskortluğunda Siirt’e giriş yaptı. Araç konvoyuyla getirilen kişilerin yurtlara yerleştirildiği görüldü. Siirt merkez ilçede kaydırılan seçmenleri kente getiren 45 otobüs tespit edilirken, otobüslerin gece boyunca polis tarafından korunmaya alınması dikkat çekti. Kaydırılan seçmenlerin çoğunluğu polis ve askerlerden oluştuğu ve Kocaeli, Yozgat ve birçok kentten Siirt’e taşındığı iddia ediliyor. Siirt merkezde Barden Otel, Otel Erdev, Polis Evi ve Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait İsmail Fakirullah Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilen asker ve polislerin, sabahın erken saatlerinde Halide Kutlualp İlköğretim Okulu’nda oy kullandıkları tespit edildi.

Eruh ilçesinde de 2 otobüs kaydırmalı seçmenin taşındığı görüntülendi. İlçe merkezinde konaklanacak yer kalmadığı için çok sayıda kişi Fiskin ve Bağtepe (Halenze) köylerine götürüldü. Söz konusu kişilerin camilerde yattığı ve sabah saatlerinde oy kullanmaya gittikleri iddia edildi.