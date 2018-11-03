29 Ekim kutlamasına Helen kıyafetiyle katılan Büyükelçi Ankara'ya çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonuna Yunan mitolojisinden 'Helen' kıyafetiyle katılan Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler nedeniyle Türkiye'nin ganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi'nin 29 Ekim Resepsiyonu'nda Antik Yunan kıyafeti giydiği belirlenmişti. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Uganda Büyükelçimiz 29 Ekim Resepsiyonu görüntüleri nedeniyle Ankara'ya çağrılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıldönümü 29 Ekim 2018 günü Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve yurtdışı temsilciliklerde kutlanmıştı. Afrika ülkesi Uganda'nın başkenti Kampala'daki büyükelçiliğimiz ise skandal bir törene imza atmıştı. 2010 yılında açılan Uganda Kampala Büyükelçiliği'nde beş yıldır görev yapan Büyükelçi Sedef Yavuzalp ve büyükelçilik katibi ilginç kıyafetlerle katılmıştı.

Büyükelçi Yavuzalp resepsiyonda Yunan mitolojisindeki Tanrıça Helen'i çağrıştıran bir kıyafet tercih ederken, katibin kıyafeti de Yunan mitolojisinde tanrıların kralı olan Zeus'u çağrıştırmıştı.