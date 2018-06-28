24 Haziran akşamından skandal görüntüler: Herkesin elinde silah var

24 Haziran günü seçim sonuçlarının ardından bir parkta toplanan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi havaya ateş ederken görüntülenmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

24 Haziran seçimlerinin ardından sosyal medyada yayılan bir video büyük tepki çekti. AKP'lilerin İstanbul'da bir çocuk parkında ellerinde silahlarla yaptığı kutlama görüntüleri ve kimsenin müdahalede bulunmaması tepki çekti. "Burası Habibler meydan, silahtan yana sıkıntı yok, kadın erkek herkes silahlı" cümlelerinin duyulduğu videoya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 24 Haziran akşamından skandal görüntüler: Herkesin elinde silah varhttps://t.co/WT35cM4xZK pic.twitter.com/K97IissLLy — soL Haber (@solhaberportali) 28 Haziran 2018