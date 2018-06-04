18 yıldır İngiltere'de yaşayan Alkaya, Türkiye'ye gelir gelmez Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yapılan tutuklamalar devam ediyor. 18 yıldır Londra'da yaşayan Mehmet Alkaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek Türkiye'ye gelir gelmez önce gözaltına alındı, ardından mahkeme kararıyla tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla yapılan skandal tutuklamalara her gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor.

2001 yılından bu yana İngiltere'de çalışan Mehmet Alkaya'nın Türkiye'deki evine geçtiğimiz sene polis ekipleri geldi ve hakkında bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle şikayet olduğu belirtildi.

O tarihte İngiltere'de olan Alkaya, işleri dolayısıyla ülkeye gelip ifade veremedi.

31 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul'a gelen Alkaya, geçtiğimiz yılki soruşturma gerekçe gösterilerek Türkiye'ye gelir gelmez gözaltına alındı.

1 Haziran'da önce Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne ardından da Çağlayan Adliyesi'ne götürülen Alkaya, savcının talebi sonrası tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne yollandı.

Alkaya'nın kardeşi Beyza Alkaya, tutuklama kararına tepki göstererek, "Abim Türkiye'ye bilerek geldi. Şikayeti biliyorduk. Polis zaten eve gelip abimi çağırdı. İfade vermek için sabit ikameti var, sicili tertemiz. Yani kaçmak istese gelmezdi. Buna rağmen çıkan karar doğru değil. Bir an önce bu kararın düzeltilerek tahliye kararı çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.