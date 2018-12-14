16 yılda demiryolu kazalarında 1623 kişi hayatını kaybetti

Dün Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla birlikte AKP iktidarında 'demiryolu kazaları'nda yaşamını yitiren yurttaşların sayısı 1623'e yükseldi.

2018 yılında Çorlu'da 24, Ankara'da da 9 yurttaşımızın yaşamını yitirdiği iki büyük tren kazası faciası yaşanırken, iki olayın da ortak noktası yaşanan büyük ihmaller oldu.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, AKP iktidarında yaşanan tren kazalarının bilançosunu açıklarken, "AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana demiryolu kazalarında 1590 kişi hayatını kaybetti, 2959 kişi ise yaralandı. Bu sayıya Çorlu’da ve Ankara’da yaşanan facialar da eklenince hayatını kaybeden kişi sayısı 1623’e yaralı sayısı ise 3363’e ulaşmakta" dedi.

Türkiye’deki tren kazaları nedeniyle yaşanan ölüm miktarının yüzde 2,08, AB ortalamasının ise yaklaşık yüzde 0,3 olduğunu belirten Bingöl, "Türkiye’de Avrupa ülkelerine kıyasla yaklaşık 7 kat, dünya ortalamasına bakıldığında ise yaklaşık üç 3 kat daha fazla ölüm vakası meydana geliyor" diye konuştu.

95 BİN KİŞİ 'KAZA'LARDA ÖLDÜ

Bingöl, 16 yıllık AKP iktidarında yaşanan “kaza”ların bilançosunu da açıklarken, Ankara’da yaşanan tren faciası ile birlikte 16 yılda 95 binden fazla kişinin "kaza"lara kurban gittiğini dile getirdi. Bingöl, “İhmaller, yasalara uyulmaması, hızla artan rant ekonomisi gibi temel sebepler yaşanan iş cinayetlerini ve kazalarını arttırmakta; sorumluların cezalandırılmaması ve caydırıcı sebeplerin yoksunluğu oluşacak yeni kaza ve cinayetlerin adeta önünü açmaktadır. Son 16 yılda, sadece iş, karayolu ve demiryolu kazalarında 95 binden fazla kişi hayatını kaybetmiştir” dedi.