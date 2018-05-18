Zorunlu din dersi dayatması: Okul mahkeme kararını uygulamıyor

İstanbul Sancaktepe'de Yenidoğan Fatih Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrencinin velisi, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması için verdiği dilekçe reddedilince, konuyu mahkemeye götürmüştü. İdare mahkemesi aileyi haklı bularak ret işlemini iptal etmişti. Aradan altı ay geçmesine rağmen okul yönetiminin mahkeme kararını uygulamadığı, zorunlu din dersi zorbalığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Çocuklarının zorunlu din dersi zorbalığına maruz kalmasını istemeyen bazı aileler, idare mahkemelerinde açtıkları davaları kazanıyorlar. Ancak kimi okul yönetimleri mahkeme kararlarını uygulamayarak zorbalığı sürdürüyor. Bunun son örneklerinden biri de İstanbul Sancaktepe'de yaşandı

Sancaktepe'de Yenidoğan Fatih Ortaokulunda öğrenim gören bir öğrencinin velisi, çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulması için verdiği dilekçe reddedilince, geçen yıl konuyu mahkemeye götürmüştü. İdare mahkemesi aileyi haklı bularak ret işlemini iptal etmişti. Aradan altı ay geçmesine rağmen okul yönetiminin mahkeme kararını uygulamadığı, zorunlu din dersi zorbalığını sürdürdüğü ortaya çıktı.

OKUL YÖNETİMİ KARARI ISRARLA UYGULAMIYOR

Okul yönetiminin mahkeme kararını uygulamayarak zorunlu din dersi dayatmasını sürdürdüğünü söyleyen Pınar Kara, yaşadığı hukuksuzluğu soL Haber'e anlattı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesinde davayı kazandıktan sonra, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde çocuğunun zorunlu din dersinden muaf tutulmasını istediklerini ve din dersi saatlerinde oğlunun rehberlik servisinde zaman geçirmesine karar verdiklerini anlatan Pınar Karar şöyle konuştu:

"Ancak 16 Nisan 2018'de veli bilgilendirme sisteminden gelen mesajda, oğlumun din dersinden sınava alındığını öğrendim. Okulu aradım. Müdür yardımcısı ile görüştüm ve bana hocamızın yeni geldiğini, oğlumun durumunu bilmediğini, oğlumun birinci dönem din dersine girdiği için yarım dönemden muaf sayılamayacağını ve kararın önümüzdeki yıl işleme alınacağını söylediler. Bunun üzerine okul müdürü Uğur Doğanay'la telefonda görüştüm. Bana 'ilçe milli eğitim ya da bakanlıktan yazı gelmeden işlem yapamayacağını' söyledi. İlçe milli eğitime gidip görüştüm ve kararın onlara da gittiği, okulun kararı uygulamak zorunda olduğunu söylediler. Tekrar kararın çıktısını alıp dilekçe ile okula yeniden götürdüm, işleme almalarını rica ettim. 13 Mayıs 2018 günü okul müdür yardımcısı beni aradı ve oğlumun din dersinden muaf tutulamayacağını, okul müdürünün bu şekilde bilgi verdiğini söyledi. Avukatı arayıp konuyu anlattım. Avukatımız, okulun kararı uygulamak zorunda olduğunu söyleyince, tekrar okulu arayıp kararı uygulamaları gerektiğini, gerekirse ihtarname göndereceğimizi söyledim. Okul müdürü ısrarla, milli eğitimden resmi yazı gelene kadar mahkeme kararını uygulamayacaklarını belirtti. Ortada kazanılmış bir mahkeme var, bir karar var. Ancak bu karar okul yönetimince uygulanmıyor. Oğlumun ve ailemizin hakkını sonuna kadar savunacağım."

