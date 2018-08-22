Yavrularını kurtarmaya çalışan itfaiyecilerin yanından ayrılmadı...

Bursa'da çıkan yangında bir derneğe ait iki katlı bina kullanılamaz hale geldi. İçeride yavru kediler olduğu ihbarı üzerine itfaiye uzun süre binada arama yaptı, anne kedi yangın söndürülürken itfaiyecilerin yanından ayrılmadı, sonrasında binaya girdi...

Alınan bilgiye göre, Bursa Gümüştepe Mahallesi'ndeki Atatürk Kent Ormanı'nın yakınında bulunan dernek binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

5 itfaiye aracı gönderilmesine rağmen binanın büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle uzun süre kontrol altına alınamayan yangının ormanlık alana sıçramaması için bölgeye helikopter sevk edildi.

Dernek yetkililerinin, binada iki kedi yavrusu olduğunu bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri, uzun süre kedileri bulmak için çaba gösterdi ancak yavrulara ulaşamadı.

Bu esnada yavrularının annesi, yanan binanın ve itfaiye ekiplerinin yanından ayrılmadı.

Kedi, yangının söndürülmesinin ardından binaya girdi ama yavrularını bulamadı.