VİDEO | Anadolu lisesinde öğrencilere namaz anketi

Antalya'da Metin Çiviler Anadolu Lisesi'nde öğrencilere zorunlu olarak iki saat süren "En büyük şükür namaz" başlıklı bir seminer verildi. İnsanın gayesinin ibadet etmek olduğunu savunulduğu seminerden sonra öğrencilere dağıtılan ankette "Günde kaç vakit namaz kılıyorsunuz" diye soruldu. Geçen hafta da benzer bir anket Şanlıurfa Fen Lisesi'nde öğrencilere dayatılmıştı.

Eğitimin dinselleştirilmesi, bilimsel eğitimden ve pedagojinin temel ilkelerinden uzak bir anlayışın dayatılması uygulamaları sürüyor. Geçen hafta Şanlıurfa Fen Lisesi'nde namaz semineri ve anketinden sonra, şimdi de Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir Anadolu lisesinde öğrenciler namaz anketine tabi tutuldu.

Antalya'daki Metin Çiviler Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yönelik "En büyük şükür namaz" başlıklı bir seminer düzenlendi.

Katılımın zorunlu kılındığı ve içeriği hakkında hiçbir bilgi verilmeden öğrencilerin konferans salonuna indirildiği seminerde, iki saat boyunca "İnsanın gayesi ibadettir", "Namazımızı kılalım, çok mu vaktimizi alıyor sanki", "Bizim vazifemiz Allah'a kul olmaktır" şeklinde bir takım telkinlerde bulunuldu.

Öğrencilere yönelik namaz propagandası kameralara şöyle yansıdı:





NAMAZ ANKETİ

Öğrencilere namaz propagandasının yapıldığı seminerin ardından çıkışta bir form dağıtıldı.

Formda, "Günde kaç vakit namaz kılıyorsunuz", "Namaz kılmanıza aracı olan kimdir", "Ne olsaydı insanlar namaz kılardı" gibi sorular yöneltildi.

ORTAOKULDA MÜFTÜLÜK GÖREVLİLERİ NAMAZ EĞİTİMİ VERDİ

Antalya Muratpaşa'daki Barbaros Ortaokulu'nda da ders saatleri içerisinde okula gelen müftülük görevlileri öğrencilere namaz eğitimi verdi.

Barbaros Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri ders saati içerisinde toplantı salonuna alındılar. Müftülükten geldikleri söylenen türbanlı bir kadın tarafından öğrencilere "ibadet" ve "namaz" konulu eğitim verildi.

soL'a bilgi veren bir öğrenci velisi, "Ders saatleri içinde gerçekleşen bu duruma müdahale edemedik. Velilere ve öğrencilere sorulmadan müfredat dışı böyle bir eğitim verilmesi rahatsız edici. Seminer sonrasında sempati yaratmak için çocuklara şeker dağıtılmış. Barbaros Ortaokulu Antalya'nın en eski, aydınlanmacı kimliği belirgin olan bir okuludur. Bu okul iki yıl kadar önce iki adet imam hatip sınıfı açılması girişimi ile gündem olmuş, Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi tarafından mahalle halkından imza toplanarak imam hatip sınıfına itiraz edilmişti" dedi.

