'Üniversitede tarikat şeyhlerini ağırlayanlar bilime saldırıyor'

Hacettepe Üniversitesi'nde dün düzenlenen "Türkiye'de bilim nereye gidiyor" başlıklı etkinliğe bir grup faşistin saldırmasına tepkiler sürüyor.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA), Hacettepe Üniversitesi'nde yaşananlar hakkında bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Bilumum şirketin arz-ı endam ettiği kariyer günlerinden hiç gocunmayanlar, tarikat şeyhlerini ağırlayanlar bilime ve bilmeye saldırmaktadır. Üstüne etkinliği düzenleyen ve savunan öğrenciler polisiye vaka muamelesi görerek gözaltına alınmaktadır" denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Akademinin internet sitesinde yayımlanan açıklamanın tamamı şöyle:

25 Nisan Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi'nde Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Doç. Dr. Mehmet Somel'in davetli olduğu "Türkiye'de Bilim Nereye Gidiyor?" başlıklı konferansa gerici bir saldırı olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz.

Öğrenmiş bulunuyoruz ama açıkcası şaşırmıyoruz. Türkiye bilimsel dünya görüşünün, aklın ve bilimsel birikimin kesintisiz bir saldırı altında olduğu özel bir kesitten geçiyor. Bilim, aydınlanma ve ilericikle ilgili tüm değerler üniversitelerden kovulurken sermayeye ve gericiliğe her kapı açılıyor. Dün Hacettepe Üniversitesi'nde yaşananlar Türkiye'de akademinin hallaç pamuğu gibi dağıtılmasından gram gocunmayanların eseridir. Bilumum şirketin arz-ı endam ettiği kariyer günlerinden hiç gocunmayanlar, tarikat şeyhlerini ağırlayanlar bilime ve bilmeye saldırmaktadır. Üstüne etkinliği düzenleyen ve savunan öğrenciler polisiye vaka muamelesi görerek gözaltına alınmaktadır.

Etkinliği düzenleyen öğrenci arkadaşlarımızı kutluyor, kendilerine ve Doç. Dr. Somel'e geçmiş olsun diyoruz. Akademiden ise bilimsel dünya görüşünü kovmanın öyle pek kolay olmadığını da hatırlatıyoruz. Çünkü 500 yıldır oradayız. Galileo'dan beri.