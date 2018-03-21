Türkiye'de saatte 11 ev, altı işyeri soyuluyor!

CHP Balıkesir milletvekili Namık Havutça'nın TBMM'ye verdiği resmi verilere göre hazırlanan araştırma önergesine göre, Türkiye’de saatte 11 ev ve altı işyeri soyuluyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, geçen yıl işlenen suçların dörtte birini hırsızlık suçlarının oluşturduğunu açıklamasının ardından, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Türkiye'de her yıl ürkütücü bir şekilde arttığını ifade ettiği hırsızlık ve dolandırıcılıkla mücadele için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Havutça, Meclis Başkanlığı'na verdiği araştırma önergesinde, geçtiğimiz yıllarda meydana gelen 1,5 milyon asayiş olayının üçte birini hırsızlık vakalarının oluşturduğunu, böylece hırsızlığın, Türkiye'de birinci sıraya yerleşen suç türü olma özelliğini taşıdığının net bir şekilde görüldüğünü kaydetti.

Resmi verilere göre, Türkiye'de 2008-2017 yılları arasında hırsızlık vakalarının yüzde 140'ın üzerinde artış gösterdiğini belirten Havutça araştırma önergesinde şu bilgilere yer verdi:

'SAATTE 11 EV, ALTI İŞYERİ SOYULUYOR, YILDA 25 BİN ARAÇ ÇALINIYOR'

Uzmanlar, hırsızlık olaylarında yaşanan patlamayı toplumsal bozulmaya, ekonominin kötü gidişatına ve yasaların caydırıcı olmamasına bağlıyor. Derlenen verilere göre, 2008'de 256 bin olan hırsızlık vakası, 2009'da 304 bin olurken, 2010'da bu rakamın 344 bine yükseldiği görülmektedir. Hırsızlık vakaları, 2011'de de artış göstererek 351 bin, 2012'de 405 bin, 2013'te ise 447 bine kadar yükselmiştir. 2017 yılında 600 bin dolayında olan hırsızlık vakası toplumu can ve mal güvenliği açısından tedirgin etmektedir.

Yılda 25 bin aracın çalındığı ülkemizde, günde çalınan araç sayısı ortalama 68 iken, İstanbul günlük 30 araç ortalamasıyla hırsızlığın en fazla yapıldığı il olarak ilk sırada yer almaktadır. Araç hırsızlığı en çok Marmara Bölgesi'nde, en az Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanıyor. Aylık olarak bakıldığında ise İstanbul'da ayda yaklaşık 900 araç, Ankara'da 260 araç çalınıyor.

Türkiye'de saatte 11 ev ve 6 işyeri soyuluyor, günlük rakam 400'ü aşıyor. Araştırmalara göre, önceki yıllarda 148 binden fazla hırsızlık olayının yaşandığı Türkiye'de hırsızlık kurbanlarının yüzde 80'i masrafları göze alıp evini değiştirmeyi tercih ediyor. Hırsızlık suçunu işleyenlerin yüzde 79'unu 20 yaş altı, yüzde 21'ini ise 20 yaş üstü oluşturuyor.

MECLİS ARAŞTIRMASI AÇILMASINI TALEP ETTİ

Halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının hukuki boşluklar nedeniyle her yıl artarak çözümsüzlük yumağı haline geldiğini belirten Havutça, Anayasa’nın 98′inci ve Meclis içtüzüğünün 104 ve 105′inci maddeleri gereğince “Meclis Araştırması” açılmasını talep etti.