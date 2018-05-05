Türkiye Komünist Gençliği Dolmabahçe'de Üç Fidan'ı andı

Türkiye'deki 68 gençlik hareketinin önderleri arasında yer alan ve Üç Fidan olarak anılan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Arslan; sağcı milletvekillerinin oyuyla 6 Mayıs 1972'de idam edilmişti.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG) bugün saat 16.00'da Dolmabahçe'de gerçekleştirdiği buluşmayla Gezmiş, Arslan ve İnan'ı andı.

Bundan 50 yıl önce, üniversite gençliğinin ABD'nin 6. Filosu'na bağlı askerleri Boğaz'a döktüğü yer olan Dolmabahçe'de düzenlenen etkinlikte, "Emperyalizmi yeneceğiz, Sosyalist Türkiye'yi kuracağız" yazılı pankart taşındı.

'KİMSEDEN MEDET UMMADILAR'

Buluşmada TKG adına açılış konuşmasını yapan Baran Nevcanoğlu, "Türkiye topraklarına yurtseverlik tohumları eken üç devrimci genç, kimseden medet ummadı" ifadelerini kullandı.

"TKG'nin, Denizlerin bıraktığı yurtseverlik mirasını ileri çekmeyi görev bildiğini" vurgulayan Nevcanoğlu, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bu görev bilinciyle geçtiğimiz dönem emperyalizme karşı kampanya başlattık. Emperyalizm dünya sistemidir dedik. İçerisinden geçtiğimiz karanlığı kötü insanlar yaratmadı. Trump’ın, Merkel’in, Erdoğan’ın hakkını verelim ama onlar bu düzen bu kadar kötü ve karanlık olduğu için iktidardalar. Bunu çok iyi biliyoruz ve 'Herşey Erdoğan’ı devirmek için; Abdullah Gül de Muharrem İnce de desteklenmeli' diyenlere biz yokuz diyoruz.

Konuşmasını TKG'nin Şubat ayında başlattığı antiemperyalist kampanya kapsamında gerçekleştirilen eylemleri özetleyerek sürdüren Nevcanoğlu, "Deniz’e, Yusuf’a, Hüseyin’e sözümüz Sosyalist Türkiye olacak. Başladığımız işi mutlaka bitireceğiz. Ve yoldaşlarımızın isimleri Sosyalist Türkiye’nin liselerinde, üniversitelerinde, kütüphalerinde yaşayacak" diyerek sözlerini noktaladı.

'EMPERYALİZME KARŞI DENİZ OLUNMALI'

Liseliler adına konuşan Yaren Bedel de, Denizlerin verdiği mücadelenin anlamının, gençliğe her geçen gün hissettirilen geleceksizliğe karşı olmak olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

Denizlerin mücadelesi okullarda dolaşan gericiliğe karşı olmaktır. Sömürüye karşı olmaktır, gireceğimiz üniversiteleri parsel parsel bölmeye çalışanlara karşı olmaktır. Denizler bugün hâlâ bu kavgada yanımızdadır.

Bizleri karanlığa hapsetmek isteyenler gericiliği, sorgulamayalım diye kullanıyor, kendileri için birçok genci ucuza çalıştırıyor. Solcu Liseliler soruyor; Eğitimi sömürü aracı olarak kullananlardan kurtulmadan bilimsel bir eğitim mümkün olabilir mi? Patron sınıfı daha fazla kâr isterken meslek liselerinde staj sömürüsü nasıl son bulacak, sanatın piyasalaştığı bir düzende insanlık nasıl ileriye gidecek?

Tüm bunların çözülmesi ancak sosyalizmle mümkündür, sosyalizm eşitliktir, özgürlüktür, aydınlanmadır. Bunlar için patron sınıfına karşı mücadele edilmelidir. Solcu Liseliler, sömürücünün yerlisine karşı olunmadan yabancısına da karşı olunamayacağını biliyor. Bu bilinçle, emperyalizme karşı mücadele ediyor, aydınlık bir geleceğin Sosyalizmle mümkün olduğunu söylüyor.

Denizlerin taşıdığı bayrak bizim bayrağımız, emperyalizme karşı mücadele bizim mücadelemizdir. Emperyalizme karşı Deniz olunmalı.

Birçok sıra arkadaşımızla birlikte haziranda oy kullanacağız. Bu seçimlerde de eşitsizliği, gericiliği, sömürüyü devam ettirmeye çalışanlar patronların; tüm bunlara karşı verilen kavga, Deniz Gezmiş ve arkadaşları ise bizim olsun!

Nutuk çekenler kimseyi aldatmaya kalkmasın, 50 sene önce emperyalizmi denize biz döktük, yine dökeceğiz. 1 Mayıs'ta ayağa kalktık, geliyoruz. Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i saygıyla anarken mücadelelerini büyütüyor, sıra arkadaşlarımızı bağımsız eşit bir ülke için, sosyalizm için Solcu Liseliler’e katılmaya çağırıyoruz. Ve sözümüzü bir kez daha tekrar ediyoruz;

Denizlere sözümüz devrim olacak!

