Turkcell'in 'bilim' dergileri: Her şeyin yazısı 'kader', İslamın zirvesi 'cihad'...

Turkcell'in "dergilik" uygulamasında okurlar "bilim ve teknoloji" araması yaptıklarında "Zafer" ve "Siyer" adlı dergi kapaklarıyla karşılaştılar. Dergilerin kapak konuları ise hayli ilginç: Her şeyin yazısı 'kader', İslamın zirvesi 'cihad'... Turkcell'in daha önce de tecavüz olaylarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na sponsor olduğu ortaya çıkmıştı.

Gericilik her alanda hurafeye ve safsataya dayanan hegemonyasını sürdürmeye devam ediyor. Bunun son örneklerinden biri de Turkcell'de yaşandı.

Daha önce Ensar Vakfı'na sponsor da olan Turkcell'in, şimdi de mobil kullanıcılarına sunduğu "dergilik" uygulamasında "bilim ve teknoloji" kategorisinde yer alan dergiler, kullanıcıları çileden çıkardı.

"Dergilik" uygulamasını indiren okurlar "bilim ve teknoloji" kategorisinde "Zafer" ve "Siyer" adlı dergilerle karşılaştılar.

"Bilim-araştırma dergisi" adı altında kullanıcılara sunulan "Zafer" adlı derginin kapak konusunun "Her şeyin yazısı: Kader" olması dikkat çekti. Kullanıcılar henüz bu şaşkınlığı üzerlerinden atamadan "Siyer" adlı sözde "bilim" dergisiyle karşılaştılar. Bu derginin kapak konusunun da "İslamın zirvesi: Cihad" olduğu görüldü.

ENSAR VAKFI'NIN SPONSORLUĞUNU YAPMIŞTI

Türkcell daha önce de, çocuklara tecavüz olaylarının odağında yer alan Ensar Vakfı'na sponsor olmuş, kamuoyunun tepkisine rağmen Ensar'ın sponsorluğundan geri adım atmamıştı.