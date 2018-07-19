Torbadan sağlık patronlarına kıyak, sağlık emekçilerine esnek ve güvencesiz çalışma çıktı

AKP 18 maddelik torba yasayı Meclis'e sundu. Torba yasada sağlık alanının piyasaya açılmasına yönelik düzenlemeler de bulunuyor. Teklifler arasında, devletin yurtdışında birçok ülkede hastane kurup işletmesinin önü açılıyor. Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. isminde yeni bir şirket kurulacak. Şirket, yurtdışında dilediği ülkede hastane ve benzeri sağlık kuruluşu açıp işletebileceği gibi yabancı şirketlerle ortaklık kurabilecek.

AKP'nin Meclis'e sunduğu 18 maddelik torba yasa teklifinde, sağlık alanının piyasaya ve şirketleşmeye daha fazl aaçılmasına yönelik düzenlemeler de yer alıyor.

Torbada, "sağlık personelinin esnek çalışması" gibi sömürü mekanizmalarının önünü açan düzenlemeleri yanısıra, sağlık turizmi şirketi kurulması gibi doğrudan patronlara yeni alanlar açan kimi maddeler bulunuyor.

İşte torba yasada yer alan ve sağlık turizmi adı altında bu alanda şirketleşmeye yasal zemin hazırlayan maddeler:

SAĞLIK ŞİRKETİ KURULACAK: Sağlık turizmini geliştirmek amacıyla anonim şirket kurulacak. Yıllık 10 milyar dolarlık gelirin beklendiği sağlık turizminde, sunulan sağlık hizmetlerinin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve strateji geliştirmek, Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak için Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile USHAŞ adında yeni bir anonim şirket kurulacak. USHAŞ’ın başlangıç sermayesi 10 milyon TL olacak. Bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak. Şirket, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'ndan muaf olacak. Şirket, uluslararası sağlık hizmetleri alanında aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi verecek. Şirket, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunarak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapacak ve yapılan sözleşmelerin yürütülmesine destek olacak. USHAŞ, sağlık finansmanı ve kamu ve özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yaparak, bu alanda sistemlerin kurulması ve geliştirilmesine dönük yurtiçi talepleri karşılayacak.

ESNEK ÇALIŞMA: Sağlık personelinin "dengeli dağılımı"nın sağlanması, atıl kapasite oluşturulmaması ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan istihdam planlamasının uygulanabilmesi için düzenlemeye gidiliyor. Kamu, üniversite ve özel hastanelere ihtiyaç duymaları halinde birbirlerinden doktor ve diş hekimi alarak "geçici çalıştırma hakkı" getirildi. Bu amaçla hastaneler kendi aralarında hekim transfer protokolü imzalayabilecek. Bu düzenlemeye göre bir kamu hastanesi, başka bir kamu hastanesi ya da üniversite hastanesinde çalışan hekimi, "geçici çalıştırmak" üzere talep edebilecek. Aynı şekilde özel hastaneler de birbirleriyle doktor değişimi yaparak "geçici hizmet" alabilecekler. Ancak kamuda çalışan hekimler özel hastanelere gidemeyecek. Farklı hastanede çalıştırma konusunda doktorların onayı aranacak ve başka hastaneye giden doktora kendi hastanesindeki işlerini aksatmaması şartı konulacak. Hekimler bu şekilde ek gelir imkanına da kavuşurken ek ücreti gittiği hastaneden alacak. Bu uygulama sağlık personeline güvencesiz ve esnek çalışma koşullarını dayatacak.

AMELİYATLAR İÇİN DÖNER SERMAYEDEN BEŞ KAT ZAMLI ÖDEME: Teklife göre hekim ve sağlık personelinin yan gelirlerinde artışlar sağlayacak. Özellikle yapılan ameliyatlar için döner sermayeden ödenen tutarlar bir kat yerine beş kat zamlı ödenecek. Ayrıca hastanelerin uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde ettiği gelirlerin yüzde 50'si bu hizmetlerde görev alan tüm personele döner sermaye payları oranında dağıtılacak. Ayrıca üniversitelerde ders veren tabip öğretim elemanlarının hastanelerde de hizmet vermelerini teşvik etmek için tıbbı hizmetlerde bulunanların ek gelirleri arttırıldı.

EMEKLİ DOKTOR MAAŞLARI: Tabip ve diş hekimi emeklilerinin maaşlarına düzenleme geliyor. Öğretim üyesi, hakim, subay emeklilerinden daha düşük maaş alan tabip ve diş hekimi emeklilerine emekli aylıklarına ek bir ödeme yapılacak.