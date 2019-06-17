TKP İzmir Kent Konseyi: Kültürpark kamunundur

Kültürpark’ın kamusal bir alan olarak korunması için uzun süredir mücadele eden Kültürpark Platformu, geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında, Kültürpark’ın geleceği için belediye ile birlikte bir ortak çalışma sürecinin başlatılacağını duyurmuştu. Türkiye Komünist Partisi İzmir Kent Komitesi bildiri yayımlayarak Kültürpark’ın bir tarihsel miras olarak nasıl korunması gerektiğine dair somut önerilerini sundu. Konferansın yöntemi ve içeriğinin gayri meşru olduğunu ilan etti.

Kültürpark’ın kamusal bir alan olarak korunması için uzun süredir mücadele eden Kültürpark Platformu, geçtiğimiz hafta bir açıklama yayınlayarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında, Kültürpark’ın geleceği için belediye ile birlikte bir ortak çalışma sürecinin başlatılacağını duyurmuştu. Bu çalışmanın ilk adımı olarak planlanan Kültürpark Arama Konferansı, bugün, 17 Haziran 2019, saat 14:30’da İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

Türkiye Komünist Partisi İzmir Kent Komitesi de, başta Kültürpark Arama Konferansı katılımcıları olmak üzere İzmir kamuoyuna dönük bir bildiri kaleme aldı. Konferansın yöntemi, içeriği ile Kültürpark hakkında önerileri içeren bildiride, Kültürpark ve çevresine dönük, sermaye belirlenimli her türlü projenin gayri-meşru olacağı açık bir şekilde ifade edilirken, Kültürpark’ın bir tarihsel miras olarak nasıl korunması gerektiğine dair somut öneriler de yer alıyor.

Türkiye Komünist Partisi İzmir Kent Komitesi tarafından hazırlanan bildirinin tam hali şu şekilde:

Hepimiz farkındayız...

Büyük İzmir Yangınının küllerinden doğan, ilhamını Sovyetler Birliği’ndeki Gorki Parkı’ndan alan, genç Cumhuriyet’in ideallerini simgeleyen, bağımsız bir ülkenin kuruluşunun önemli uğraklarını giriş kapılarının adında taşıyan, halk üniversitesi kimliği ile toplumsal aydınlanma görevi üstlenmiş kamusal bir mekân Kültürpark. Bir miras, bir hafıza alanı olan Kültürpark’ın geleceği de oldukça önemli.

Bu nedenle, bugün yapılacak tartışmaya ilişkin yöntem ve içerik önerilerimiz ile Kültürpark konusundaki tavrımızı kısaca yazılı olarak sunmayı bir borç biliyoruz.

Kitle örgütlerinin, platformların ve yurttaşların katılımına olanak sağlayan toplantılar önem taşımakla birlikte, çoğunlukla yerel yönetimlerin gerçek niyetlerini örten 'demokratik' bir maske olarak kullanılabilmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi için, bütün tartışma ve bilgilendirmelerin açık bir düzlemde yapılması gereklidir. Kişisel statü ve görevler değil, eşit söz hakkı belirleyici olmalıdır. Uzlaşmacılık adı altında 'bir geri adım sizden bir geri adım bizden' gibi bir yaklaşım geliştirilmesine ve orta yolculuğun dayatılmasına izin verilmemelidir. Sermayenin çıkarları ile toplumun çıkarlarının uzlaşabileceği iddiasından uzak durulmalıdır.