Tekel bayilerinin eylem kararı: Kepenk kapatacaklar

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00'den sonra alkol satışı yasağına tepki için eylem kararı aldı.

AKP'nin saat 22.00'den sonra alkol satışını yasaklamasına tepki gösteren Türkiye Tekel Bayileri Platformu, eylem kararı aldı.

Dört bin üyesi bulunduğu belirtilen Türkiye Tekel Bayileri Platformu, alkol satışı yasağının 22.00'den 24.00'e çekilmesini talep ediyor.

Konuya ilişkin soL'a bir açıklamada bulunan bir platform üyesi, üzerlerinde ağır bir baskı olduğunu, her gün bir tekel bayisinin cezayla karşılaştığını dile getirdi.

Cezaların 36 bin liraya kadar çıktığını ve bu baskıların dayanılmaz hale geldiğini belirten platform üyesi, bu nedenle 26 Nisan'da seslerini duyurmak için bir günlüğüne kepenk kapatacaklarını açıkladı.

Tüm tekel bayilerinin bu eyleme destek vermesini beklediklerini belirten platform üyesi, eyleme katılımın yüksek olmasını beklediklerini dile getirdi.

Öte yandan eylem çağrısı bazı tekel bayilerinin camlarında da yer bulmaya başladı.