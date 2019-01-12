Son beş yılda 1 milyon 115 bin üniversiteli okulu bırakmak zorunda kaldı

Türkiye'de son beş yılda 1 milyon 115 bin üniversite öğrencisinin kaydını sildirmek ya da dondurmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Son beş yılda 1 milyon 115 bin üniversite öğrencisinin okulu bırakmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, son yıllarda üniversite öğrenimlerini yarıda bırakarak iş hayatına atılmak zorunda kalan öğrencilerin sayısını ortaya çıkarmak için iki ayrı bakanlıktan bilgi talebinde bulundu. Arslan, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) okullardan kaydını sildiren öğrenci sayısını, Gençlik ve Spor Bakanlığından da devlet yurtlarına yerleştirilemeyen öğrenci sayısını istedi.

40 BİN ÖĞRENCİ DEVLET YURDUNDA YER BULAMADI

Gelen yanıtlara göre sadece geçen yıl, başvuru yapmasına rağmen 40 bin öğrenci devlet yurdunda yer bulamadı. Dolayısıyla bu öğrenciler ya pahalı özel yurtlara gitmek ya da ev kiralamak zorunda kaldı.

1 MİLYON 115 BİN ÖĞRENCİ KAYDINI SİLDİRDİ YA DA DONDURDU

MEB'den gelen yanıtta da son beş yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrencinin kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını sildirdiği ya da kaydını dondurduğu bilgisi geldi.

Resmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversiteden koparken bu sayı devam eden sonraki yıl 161 bine, bir sonraki yıl 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı.

Ekonomide sıkıntıların yaşandığı 2017-2018 döneminde ise üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 gibi olağanüstü düzeyde artarak 408 bini aştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in aktardığına göre, Arslan, son dönemde üniversite öğrencisi sayısının hızla artmasına karşın bütçeden ayrılan payın giderek düştüğüne de dikkat çekerken, “Ülke kaynakları saraylara, özel uçaklara saltanata değil, eğitime harcanmalıdır” önerisinde bulundu.

Arslan, ortaya çıkan tablonun işsizliğin, derinleşen yoksulluğun, insanların yaşadığı büyük çaresizliğin geldiği vahim boyutu gösterdiğini söyledi. Hiçbir ailenin çocuğunun eğitimini yarıda bırakmak istemeyeceğini, dişinden, tırnağından artırıp yine de çocuğunu okutmaya çalışacağını belirten Arslan, “Demek ki insanlar artık dişinden tırnağından artıramayacak duruma gelmiştir. Bu tabloyu bu iktidar yaratmıştır. Ülkemizin aydınlık geleceği olan gençlerimizi bu girdaptan kurtarmak zorundayız” dedi.