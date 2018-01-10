Sırrı Süreyya Önder'den Hasip Kaplan'a sert yanıt: Tükürülecek değersizlikte

HDP'de Hasip Kaplan'ın sözleriyle başlayan tartışmaya Sırrı Süreyya Önder de katıldı.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin" diyen ve kendisini "Gitsin film çeksin" diyerek eleştiren Hasip Kaplan'a yanıt verdi.

"HDP’de eş genel başkanlık ‘göz dikilen’ bir yer değildir. Hasip, düzen partileriyle bizi karıştırmış. Vekil olduğu zamanlarda da karıştırırdı" diyen Önder, "Ben eş genel başkanlığa, aday ya da talip değilim. Kuruluşundan bu yana, yoldaşlarım bu onurlu göreve defalarca beni önerdiler. Ben de her seferinde benden daha yetkin, benden daha layık en az onlarca yoldaşımı önerdim. Bugün de böyle düşünüyorum. Bu partinin bir sıra neferiyim. Milletvekiliyken de film çekerken de bu ‘sıra neferi’ olma duygum hep devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Önder, "İlkel milliyetçilik yani ırkçılık hastalıklı bir duygudur. Bazen Hasip örneğinde görüldüğü gibi insanı insanlığından eder. Bu siyasal çizgi Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Çerkez ve cümle Türkiye halklarının evlatlarının Onur, Cesaret, Özgürlük inancı ve eşsiz fedakarlıklarıyla bugüne gelmiştir. Rojava'da, Suruç'ta, Şengal'de, Ankara Garı'nda Barış ve Özgürlük uğruna gözünü kırpmadan hayatını veren Türkler dahil bütün dünya halklarının çocukları için Hasip zihniyeti, ancak tükürülecek değersizliktedir" dedi.