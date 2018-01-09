Hasip Kaplan: Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin

Hasip Kaplan, HDP Kurultayı öncesinde eş başkanlık adaylığına ilişkin çarpıcı bir mesaj paylaştı.

HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı üzerinden HDP'deki başkanlık seçimine ilişkin bir değerlendirme paylaştı.

Geçen hafta HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın partisinin 11 Şubat'ta yapılacak 3. olağan kongresi öncesinde eş genel başkanlık için aday olmayacağı belli olmuştu.

Kurultay öncesi bir mesaj paylaşan Kaplan; "HDP kurultayında Demirtaş’ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin,benim naçizane önerim,herkes haddini bilecek..!" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın o mesajı şöyle;

Kaplan'ın mesajına gelen bir tepkide, Sırrı Süreyya Önder mesaja yanıt vermeye davet edilince Kaplan "Sırrı gitsin film çeksin" ifadelerini kullandı.