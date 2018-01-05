'Polisten gençlere uzun saç dayağı' iddiası kenti karıştırdı

Çankırı’da bir grup gencin uzun saçları nedeniyle polis tarafından “Palyaçolar” diye lakap takılıp gözaltına alındığı ve dövüldüğü iddiası kenti karıştırdı.

Çankırı Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Şoförler Odası Başkanı Necati Akdoğan’ın yeğenlerinin ve arkadaşlarının polis tarafından gözaltına alındığı ve dövüldüğü iddia edildi. Akdoğan’ın yakınlarından oluşan 200 kişi, Çankırı Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polis şiddetini protesto etti. 4 kişi gece saatlerinde serbest bırakılırken, polis tutanağında gençlerin Erdoğan’a küfür ve hakaret ettiği iddia edildi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, İzmir'de çalışan Selim Akdoğan yılbaşı tatili nedeniyle memleketi Çankırı'ya geldi. Şehir merkezinde arkadaşları ile gezerken sivil bir kişinin kendilerine ‘'Palyaçolar'' diye hitap ettiğini söyleyen Akdoğan "'Palyaçolar gelin buraya, bu saçınız başınız ne lan' şeklinde hakarete maruz kaldık. Aramızda tartışma çıkınca kardeşim Yavuz, arkadaşlarım Ali Salih Metin ve Burçin Dombaz ile birlikte bizi gözaltına aldılar'' dedi.

GİRİŞTEN 4'ÜNCÜ KATA KADAR DAYAK

Akdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Polisler beni, ağabeyimi ve iki arkadaşımızı ters kelepçe vurup Asayiş Şube'ye götürdü. Emniyette en az 10 polisin şiddetine maruz kaldık. Merdivenlerden başlayarak 4'üncü kata kadar dayak yedik. Burnum kırıldı. Koridorda saçlarımdan sürükleyip yumruk attılar ve suratıma tekme vurdular, copladılar. Burçin'in kafasında çatlak, ağabeyim Yavuz'un sırtında morluklar var. Ali de şiddete uğradı. Tek suçumuz polisin bizim uzun saçımızı beğenmemesi.

ERDOĞAN’A HAKARET İDDİASI

Sonra da şiddete kılıf bulmak için bizim Cumhurbaşkanına küfür ettiğimizi öne sürdüler. Aksine emniyette bize ve ailemize galiz küfürler edildi. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk."

Selim Akdoğan emniyette kendilerini döven polislerin alkollü olduklarını da iddia ederken, olay sonrası Çankırı Valiliği polisler hakkında soruşturma başlattı.