PKK tarafından kaçırılan MİT'çilerin isimleri belli oldu

KCK Yürütme Konseyi, 23 Ağustos’ta kaçırılan iki MİT mensubunun isimlerini açıkladı.

KCK Yürütme Konseyi Ağustos ayında kaçırılan MİT mensuplarına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada MİT'çilerin Aydın Günel ve Erhan Pekçetin olduğu ileri sürüldü.

KCK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ele geçirilen MİT üst düzey yöneticileri 20 yıldır Türkiye ve Kürdistan'ın çeşitli yerlerinde önemli görevler yapan ve daha sonra MİT merkezinde görevlendirilen Erhan Pekçetin ve Aydın Günel’dir. Erhan Pekçetin, MİT’in en stratejik dairesi olan yurtiçi etnik bölücü faaliyetler başkanı, Aydın Günel ise içeride ve dışarıda MİT İnsan Kaynakları Yöneticisidir. Bunlar MİT merkezinde çalıştıkları ve önemli sorumluluk üstlendikleri için ve diğer dairelerle sıkı ilişki içinde olduklarından MİT’in bütün çalışmalarından ve yaptığı operasyonlardan doğrudan ya da dolaylı bilgi sahibidirler.”