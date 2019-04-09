Otoyollara yakın büyüyen çocuklar, daha geç gelişiyor

Otoyollara yakın merkezlerde büyüyen çocukların, gelişim becerilerinin daha geriden seyrettiği belirtiliyor.

Karayolları genellikle ebeveynlerin çocuklarının fiziksel güvenliğinden endişe etmesine neden olur. Ancak yeni bir araştırma, iletişim becerileri testlerinde, büyük bir karayolunun yakınında yaşayan küçük çocukların, daha uzakta yaşayanlardan daha zayıf skorlar edinme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar 5 bin çocukla yaptıkları çalışmada, ince ve kaba motor becerileri, sosyal işlevsellik ve problem çözme yeteneğini ele alırken, çocukların araba trafiğiyle üretilen ozon ve ince solunabilir parçacıklara maruz kaldığını öngörmüş. Ozon, akciğerleri etkileyerek solunum yollarındaki kasların daralmasına neden olurken, insan saçı genişliğinden 30 kat daha küçük olan ince solunabilir parçacıklar ise akciğer tahrişine neden oluyor ve bazı durumlarda solunum ve kalp problemlerine yol açıyor.

Analiz, çocukların yaklaşık yüzde 23'ünün (1.329 çocuk) anketle test edilen beş alandan hiçbirinde başarısız olmadığı sonucunu vermiş. Ancak diğer çocuklarda ise, 3 yaşına gelindiğinde, anayola 500 metreden daha yakın yaşayanlarda, 1 km'den daha uzak yaşayanlara nazaran iletişimde gecikme riskinin neredeyse iki katı olduğu görülmüş. Ha, “Hamilelik sırasında ve erken yaşamda yüksek oranda hava kirliliğine, özellikle de ozon maruziyetinin de, gelişimsel gecikme riski ile ilişkili olduğunu tespit ettik” diyor.

Bulgular, yüksek hava kirliliği seviyelerine doğum öncesi maruz kalma, herhangi bir gelişimsel test alanında başarısız olma riskini yüzde 3,2 oranında artırırken, yüksek bilişsel görevlerde başarısızlık riskini normalden daha yüksek ozon maruziyeti yüzde 1,7 artırdığunu göstermiş.

Öte yandan Ha, "Doğum sonrası maruz kalmanın hamilelikteki maruz kalmadan daha önemli olduğu görülüyor" ifadelerini kullanıyor. Çalışmaya göre daha yüksek ozon konsantrasyonlarına maruz kalan bebekler, 8 aylık dönemde gelişimsel becerilerde yüzde 3,3, 24. ayda yüzde 17,7, 30. ayda ise yüzde 7,7 daha başarısız oluyorlar.

Çalışmanın yazarı ve California Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı üyesi Sandie Ha, “Büyük otoyollara yakın bir yerde - eyaletler arası otoyollara yakın yaşamanın yüksek hava kirliliği ile ilişkili olduğunu biliyoruz” diyerek, elde ettiği sonuçlarındaki hava kirliliği etkisine dikkat çekiyor.

ABD'de birçok çocuk ana yollara yakın yaşıyor - tahminler, büyük Kuzey Amerika şehirlerindeki insanların yüzde 30 ila yüzde 45'inin bir otoyolun ya da ana yolun 0,3 mil yakınında yaşadığını gösteriyor.