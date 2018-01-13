Önemli iddia: AKP'nin silahlı kamplarına ilişkin yeni bilgiler

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "silahlı kamp" açıklamalarının ardından yeni iddialar gündeme getirildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in iddialarıyla gündeme gelen, iktidara yakın bazı grupların Türkiye’nin çeşitli illerindeki yasadışı kamplarda silahlı eğitim gördükleri iddiasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

ABC Gazetesi ve TELE 1 Televizyonu söz konusu kamplara ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi.

İki yayının ismini taşıyan haberde, milis yetiştirme kamplarının sadece Konya ve Tokat’ta olmadığı, yedi farklı ilde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu illerden sadece altısının tespit edildiği (Tokat, Konya, Düzce, Kocaeli, Kayseri ve İstanbul) ifade edilen haberde, yedinci ilin öğrenilemediği ancak Orta Karadeniz'de olduğu belirtildi.

Haberde bahsedilen kamplardan İstanbul’da olanının Kumburgaz’da bulunduğu iddia edilirken, haftada bir gün eğitim verildiği, yerleşik bir düzenin kurulmadığı bilgisine yer verildi.

Haberde, "Tespit edilebildiği kadarıyla, Düzce’de, Adapazarı ve Hendek arasında kalan bir bölgede yapılan silah atış eğitimi ve talimlere onlarca kişi katıldı. Edindiğimiz bilgiye göre, tüm kamplarda eğitimci olarak görev yapan kişi, Sakaryalı ve Çerkes kökenli. Kamplarda ‘Komutan’ olarak hitap edilen bu kişi Düzce’deki kampı 15 günde bir topluyor. Yasadışı terör eğitimi veren bu kişinin açık kimliğine ilişkin bilgiler de elimizde. Ancak, bu bilgileri henüz teyit edemediğimiz için yayınlamıyoruz" ifadelerine yer aldı.

Öte yandan haberde şu bilgilere de yer verildi:

İstanbul’daki silahla atış, yakın çatışma, yakın dövüş, saldırı, savunma, operasyon, sabotaj gibi konularda yasadışı eğitim verilen kamp, Kumburgaz yakınlarında ağaçlık bir alanda bulunuyor. Bu eğitim alanı, Trakya’dan İstanbul’a gidiş güzergahına göre Kumburgaz’da yolun solunda kalıyor.

Kaynaklar, Kayseri ve Düzce’deki kampın 15 günde bir yapıldığını; İstanbul-Kumburgaz ve Kocaeli kamplarının ise haftada bir toplandığını belirtiyor.

Kayseri kampı, Yahyalı ilçesinin Aladağ-Aksuderesi bölgesinde. Burada gençlere yakın çatışma, beden eğitimi, silah kullanma ve patlayıcı madde eğitimi verildiği ileri sürülüyor. Bu kampa Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Kayseri merkezinden özellikle imam hatip öğrencisi gençlerin getirildiği vurgulanıyor.

Kocaeli kampı ise, Kandıra ilçesi Kıncıllı mevkinde bulunuyor. Burada ormanlık bir alanda bulunan kampta da Kocaeli, Sakarya ve Düzce bölgelerinden gelen gençler aynı eğitimden geçiriliyor.