OHAL raporu: 2 milyona yakın kişi etkilendi, bir nesil tehdit altında

Temmuz 2018’de iki yılın ardından sona erdirilen OHAL’in yarattığı toplumsal tahribatın mercek altına alındığı 'İkinci yılında, OHAL’in Getirdiği Bireysel ve Toplumsal Maliyetler Araştırması' açıklandı. Raporda, OHAL ve KHK’lerden etkilenenlerin sayısının 2 milyona yaklaştığı belirtilirken, bir neslin tehdit altında olduğu söylendi.

Hak ve Adalet Platformu tarafından geçen yıl yapılan Olağanüstü Hal (OHAL) konulu raporun devamı niteliğindeki “İkinci yılında, OHAL’in Getirdiği Bireysel ve Toplumsal Maliyetler Araştırması” başlıklı rapor, Mağdurlar için Adalet Topluluğu tarafından açıklandı.

İstanbul Taksim’deki Hill Otel’de açıklanan raporun sunumunu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile Adıyaman Üniversitesi’ndeki görevinden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen sosyolog Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu yaptı.

Gergerlioğlu, 17 Temmuz 2018’de sona erdirilmesine rağmen OHAL’in ve KHK’lerin etkilerinin dalga dalga arttığını, hatta bir nesli tehdit ettiğini dile getirdi.

Sosyolog Erzurumoğlu ise "mağdur bilimi" çerçevesinde hazırladıkları rapora göre KHK nedeniyle mağdur edilenlerin sıkıntılarının ciddi oranda arttığını vurguladı.

RAPORDAN SATIR BAŞLARI

Türkiye genelinde ve dünyanın 39 ülkesinde toplam 3 bin 776 kişiyle yapılan görüşmelerle hazırlanan rapor 2 Ağustos-23 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılan araştırmalar doğrultusunda hazırlandı.

52 bin veri 175 sorudan oluşan 993 sayfalık rapordan öne çıkan bazı detaylar şöyle: