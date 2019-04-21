Odasına lüks banyo yaptıran DİSKİ genel müdürü görevden alındı

Makan odasına yaptırdığı lüks banyo ile gündeme gelen DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Fırat Tutşi, görevden alınarak yerine Zeki Kantarcı getirildi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Fırat Tutşi, görevden alınarak yerine Zeki Kantarcı getirildi.

HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Dr. Adnan Selçuk Mızraklı Diyarbakır DİSKİ genel müdürlük odasındaki lüks banyonun videosunu "Gönül belediyeciliği değil banyo belediyeciliği yapmışlar" ifadeleri ile paylaşmıştı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Cumali Atilla’nın yönetimi tarafından 31 Mart’taki seçim sonrası Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) Genel Müdürlüğü’ne atanan Mehmet Fırat Tutşi, görevden alındı.

Tutşi’nin yerine daha önce de DİSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olan Zeki Kantarcı atandı.

Kantarcı, müdür vekilliği yaptığı dönemde atanan kayyum tarafından vekillik görevinden alınmıştı.