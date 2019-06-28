MİT TIR’ları davasında hapis cezası

MİT TIR'larının durdurulması davasında, yargıtay eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ı 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verildi.

Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, yargıtay sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı. Sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğu hükmedildi.

Eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski Adana Savcısı Özcan Şişman'a 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.