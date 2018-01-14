Meclis önünde kendini yakan işçiden açıklama

Meclis önünde kendini yakan işçi, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Meclis önünde kendini yakan işçi Sıtkı Aydın, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Aydın açıklamasında şunları söyledi:

"Yoğun bakım servisinden dahiliye servisine çıktığımı duyururum. Yüzümde oluşan yanık 2. derece, kolumda ki ise 1. derece hepinize teşekkür ederim çok iyiyim. Hakkımda provokatör diyenlerin hepsini Allah'a havale ediyorum. Benim amacım mecliste üyesi olduğum bir Ak Partili vekil ile görüşmekti. Bu esnada görevliler tarafından darp edildikten sonra su şişesinde ki benzini üzerime döktüm"