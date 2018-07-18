Kiracı devlet: Kamu kurumları mülk sahiplerine altı ayda 1,1 milyar lira kira ödedi

Kamu kurum ve kuruluşları altı ayda 1 milyar 129 milyon lira kira ödedi. Kamu kuruluşları taşıt, bina, uçak, helikopter ve personel servisi gibi hizmetler için sadece Haziran ayında 205 milyon lira kira ödemiş oldu.

Son dönemde özel sektörden kiraladığı gökdelen ve lüks binalarla gündeme gelen kamu kurumlarının kira yükü hızla artıyor.

Adeta kiracı haline gelen devletin sadece 2018'in ilk altı ayında ödediği kira bedeli 1 milyar 129 milyon lirayı aştı. Yeni kurulan kurumlar ve yeni personel alımlarıyla mevcut binalara sığamaz hale gelen devlet, kiraladıklarının dışında yeni hizmet binası alımı ve inşası ile personel lojmanları için de milyarlarca liralık ödeme yapmak zorunda kaldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre 2018 yılı bütçesinden yılın ilk altı ayında yapılan harcamalar, kamudaki kira saltanatının giderek ürkütücü boyutlara doğru tırmandığını ortaya koydu. Resmi verilere göre, kamu kurum ve kuruluşları kiraladıkları taşıt, bina, uçak, helikopter ve personel servisi gibi hizmetler için haziran ayında çeşitli firmalara yaklaşık 205 milyon lira, yılın ilk altı ayında da 1 milyar 129 milyon 51 bin lira ödeme yaptı.

Devletin kira ödemesi geçen yılın Haziran ayında 189 milyon, ilk altı ayında ise yaklaşık 1 milyar lira olmuştu.

AYLIK KİRA 486 MİLYON LİRA

Kamu kurumlarının Ankara başta olmak üzere, inşaat şirketlerinin lüks gökdelenlerine kiracı olarak yerleşip yüklü kira kontratı yapmaları, devletin altı aylık kira yükünü 486 milyon liraya çıkardı. Geçen yılın ilk altı ayında devletin kira faturası 376 milyon liraydı. Haziran ayında gökdelen ve binalara ödenen aylık kira ise geçen yıla göre yüzde 36'dan fazla artarak 60.9 milyon liradan 82,9 milyon liraya çıktı. Kamu kurumları 2014'te bu binalara yıllık 357 milyon lira kira ödemişti. Kira faturası 2015'te 539 milyona, 2016'da 728 milyona, 2017'de de 931 milyon liraya ulaştı. Hızlı artış, devletin sadece kiralık bina yükünün bu yılın sonunda 1,1 milyar lirayı aşabileceğini gösteriyor.

MÜTEAHHİDE 5,1 MİLYAR

Üstelik kamudaki bina saltanatı sadece gökdelen kiralamalarıyla da sınırlı kalmadı. Bütçe verilerine göre kamu kurumlarının artan bina ihtiyacının karşılanması için bu yılın ilk altı ayında şahıs ve şirketlere 259 milyon lira ödenip arsa, 49 milyon lira ödenip ilave bina alındı. Ayrıca halen inşaatları devam eden kamu hizmet binalarının yapımı için müteahhitlere ilk altı ayda ödenen para 5,1 milyar liraya, hizmet tesisi inşaatları için yapılan ödeme de 416 milyon liraya ulaştı. Hizmet binalarının dışında aynı dönemde kamuya lojman yapan müteahhitlere 22.6 milyon lira, sosyal tesis yapan müteahhitlere de 42 milyon lira para aktarıldı.

Grafik: Sözcü

SADECE BAKIM ONARIM BEDELİ 105,5 MİLYAR LİRA

Bütçe verilerine göre, kiralamaların dışında kamu kurumlarının kullandıkları hizmet binalarının bakım ve onarımına ilk 6 ayda harcadığı para 105,5 milyon liraya ulaştı. Aynı dönemde, satılması için yasa bile çıkarılan lojmanların bakım ve onarımına 6,4 milyon, sosyal tesislerin bakım ve onarımına da 7 milyon lira para harcandı.