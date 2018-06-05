Kadın cinayetleri: Mayıs'ta 37 kadın katledildi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2018 yılı Mayıs ayı raporunu yayımladı. Platformun internet sitesindeki rapora göre Mayıs ayında 37 kadın katledildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçen günlerde, şiddete bağlı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma olduğunu iddia etmişti ancak açıklanan tablo durumun öyle olmadığını gözler önüne serdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun her ay açıkladığı rapora göre, 2018'in Mayıs ayında kadın cinayetlerinde artış yaşandı. Özellikle faili tespit edilemeyen cinayetler olduğunu belirten Platform, Mayıs ayı raporunda 13 kadın ölümünün kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçtiğini, 12 kadın ölümünün de nedeninin henüz tespit edilemediğini kaydetti.

Yayınlanan raporda ayrıca mayıs ayında öldürülen 14 kadının çocuğunun olduğu, üçünün hamile olduğu belirtildi. Kadınların 14’ü ateşli silahla, sekizi kesici aletle, ikisi boğularak, biri asılarak öldürüldü.

MAYIS TABLOSU BAKAN SOYLU'YU YALANLIYOR

Kadın cinayetlerinin sayısında her ay artış olduğunu vurgulayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kadın cinayetlerini önlemeye yönelik çalışmaların olmadığını savundu.

Raporda, geçen günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Şiddete bağlı kadın ölümlerinde yüzde 39 azalma var" şeklindeki beyanının gerçek dışı olduğunu öne süren Platform, Soylu'nun açıklamalarını gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

23 ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

Mayıs’da çocuklara yönelik cinsel istismar da hız kesmedi.

Rapora göre 23 çocuk cinsel istismara uğradı. Çocukların 12’si tanımadığı kişiler tarafından kamuya açık alanlarda istismara uğradılar.